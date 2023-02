Streekvervoer staakt ook volgende week als dan nog niet aan eisen is voldaan

Delen via E-mail

Personeel in het streekvervoer zal ook op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart het werk neerleggen als tegen die tijd nog niet aan de eisen is voldaan, meldt vakbond CNV. Het streekvervoer legt woensdag en vrijdag ook al het werk neer.

Daarom staan ook volgende week twee actiedagen ingepland. Vakbonden CNV en FNV roepen personeel in het streekvervoer op mee te doen aan de staking.

De medewerkers willen een nieuwe cao met een loon dat meestijgt met de inflatie. FNV eist een loonsverhoging van 16,9 procent voor een cao voor een jaar, CNV eist 14 procent verspreid over achttien maanden.

Twee weken geleden staakte personeel in het streekvervoer vijf dagen lang. De actiebereidheid was toen groot: per dag staakte zo'n 80 procent van de ingeroosterde werknemers.