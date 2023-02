Schiphol beperkt aantal reizigers op ochtenden in meivakantie

Schiphol gaat het aantal reizigers dat in de meivakantie 's ochtends vanaf de luchthaven vertrekt met 5 procent terugbrengen. Dat komt neer op een paar duizend reizigers per dag. De beperking duurt van eind maart tot en met half mei. In de week voor Pasen zullen de hele dag minder reizigers gebruik kunnen maken van de luchthaven, vertelt een woordvoerder aan NU.nl.

Volgens Schiphol vormen de ochtenduren de piekmomenten op het vliegveld. Door een reizigerslimiet in te stellen, wil de luchthaven het risico op "onacceptabele vertragingen voor reizigers" verkleinen.

Het aantal stoelen dat kan worden geboekt wordt beperkt. Dat betekent dat er minder tickets te koop zijn. Daarnaast kunnen maatschappijen ervoor kiezen om met minder volle toestellen te vliegen of vluchten te annuleren.

Begin februari kondigde Schiphol al een mogelijke beperking van het aantal reizigers tijdens de meivakantie aan. De bagageafhandelaars op het vliegveld komen namelijk nog steeds mensen tekort.

Schiphol-topman Ruud Sondag zei vorige week al dat de capaciteit wel veel hoger ligt dan een jaar geleden, toen de problemen door personeelstekorten zo'n beetje begonnen en veel mensen weer op reis wilden na corona.