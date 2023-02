Nieuw energiecontract is nu ruim helft goedkoper dan afgelopen zomer

Wie nu een nieuw energiecontract afsluit, is op jaarbasis bijna 3.500 euro kwijt aan gas en licht. Dat is ruim de helft minder dan vorig jaar zomer, toen zowel gas- als stroomprijzen piekten. Toch is zo'n nieuw contract nog altijd 30 tot 40 procent duurder dan vóór de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Gaslicht.com, die NU.nl heeft opgevraagd.

Wie afgelopen zomer een nieuw energiecontract moest afsluiten, betaalde daar de absolute hoofdprijs voor. Waar we jarenlang gemiddeld zo'n 2.500 euro per jaar betaalden voor gas en licht, steeg de prijs in september naar zeker 8.500 euro. "We houden de prijzen sinds 2003 bij. Dit hadden we echt nog nooit meegemaakt", vertelt Gaslicht.com-oprichter Ben Woldring.

Inmiddels is dat plaatje gunstiger geworden. Waar we in de zomer nog prijzen van 4 tot 5 euro per kuub gas zagen, zijn er nu weer contracten met tarieven net boven de euro liggen. Ditzelfde geldt voor het stroomtarief: na een piek in september liggen de stroomprijzen nu vele malen lager.

Door de lagere prijzen voor gas en stroom betaal je nu ongeveer 3.500 euro op jaarbasis bij het afsluiten van een nieuw contract. Woldring noemt het contrast met afgelopen zomer "een wereld van verschil".

Toch is zo'n contract nog altijd 1.000 euro duurder dan in de jaren vóór de Russische invasie in Oekraïne. "Historisch betaalden we voor stroom zo'n 20 cent per kilowattuur, nu zien we tarieven van rond de 40 cent", zegt de Gaslicht.com-oprichter.

Er zijn überhaupt weer contracten

De prijzen van energiecontracten dalen niet alleen, er zijn ook überhaupt weer contracten om uit te kiezen. Kort nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen, trokken veel energiebedrijven vanwege de onzekerheid hun contracten in. "Toen was het waanzinnig moeilijk om überhaupt een contract te vinden. Dan moest je bellen en stond je vaak lang in de wacht", vertelt Woldring.

De afgelopen maanden is daar verandering in gekomen. De grootste onrust is achter de rug en de prijzen zijn gestabiliseerd, en dus worden er weer energiecontracten online en op vergelijkingssites aangeboden. Dan gaat het om variabele contracten óf vaste contracten met een looptijd van maximaal een jaar.

Woldring verwacht dat contracten van twee, drie of zelfs vijf jaar in de loop van het jaar weer om de hoek komen kijken. "De ACM is bezig de regels rond (meer)jaarcontracten te veranderen. ACM verwacht dat die langere contracten er vanaf april weer zijn. Dat is goed nieuws voor de consument: die kan zich dan ook voor de langere termijn beschermen."