Overnachten in Nederland is populairder dan ooit bij toeristen

Binnen- en buitenlandse gasten boekten vorig jaar meer overnachtingen dan ooit in Nederland. Vooral hotels waren populair, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Er werd vorig jaar in totaal 127,8 miljoen keer overnacht in onder meer hotels, campings en bungalowparken. Dat waren 26 procent meer overnachtingen dan een jaar eerder. De stijging is vermoedelijk een gevolg van het wegvallen van coronamaatregelen; in het jaar ervoor was nog volop sprake van reisbeperkingen.

Vooral het aantal buitenlandse gasten zat in de lift. Er kwamen 16 miljoen toeristen uit andere landen naar Nederland, 2,5 keer zo veel als in het jaar ervoor. Het aantal Nederlandse toeristen kwam uit op ongeveer 28 miljoen, wat dus betekent dat veel Nederlanders meerdere trips in eigen land boekten.