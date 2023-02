Huizenprijzen stijgen weer na vijf maanden van daling

Prijzen van koopwoningen waren in januari 1,5 procent hoger dan een maand eerder. Het was voor het eerst sinds juli dat de prijzen maand op maand zijn gestegen.

De prijs van huizen steeg sinds medio 2013 vrijwel continu. Op het hoogtepunt, afgelopen zomer, waren de prijzen ongeveer dubbel zo hoog als in 2013. Sindsdien was juist sprake van een daling. Die daling lijkt nu, in ieder geval voor even, een halt toegeroepen.