Wie betaalt je salaris als je gaat staken?

Vuilnisophalers hebben hun bezems neergelegd, half maart kunnen we een landelijke ziekenhuisstaking verwachten en medewerkers in het streekvervoer gaan woensdag en vrijdag opnieuw staken voor een betere cao. Krijgt een staker salaris uitbetaald?

De werkgever is niet verplicht om op de dag waarop jij staakt het loon door te betalen. Als je lid bent van een vakbond, zoals CNV of FNV, kan je een stakingsuitkering krijgen. Dat is een financiële vergoeding die wordt betaald uit de stakingskas van de werknemersverenigingen.