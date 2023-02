Stakingen in meer dan vijftig ziekenhuizen na afwijzing looneis

Vakbonden hebben stakingen aangekondigd in meer dan 50 ziekenhuizen in maart, omdat vandaag een ultimatum voor hun eis voor een loonsverhoging van 10 procent verliep. De looneis van de bonden is te hoog, zeggen ziekenhuizen. Alleen via een bijdrage van honderden miljoenen van zorgminister Ernst Kuipers kan het loon toch flink omhoog.

De vakbonden hadden de ziekenhuizen tot dinsdag 12.00 uur gegeven om aan hun looneis te voldoen. Ze eisen een verhoging van 10 procent dit jaar, 100 euro en een extra reiskostenvergoeding.

Ziekenhuizen zeggen daar echt niet aan te kunnen voldoen. Hun laatste bod is dit jaar 5 procent extra loon en eind 2023 nog eens 5 procent erbij. De cao zou dan ook doorlopen tot in 2024. Maar de vakbonden willen de loonsverhoging niet spreiden over twee jaar.

Omdat ziekenhuizen de looneis dinsdagochtend afwezen, hebben vakbonden al stakingen aangekondigd. Half maart zullen ziekenhuizen gaan staken, kondigen vier vakbonden aan in een gezamenlijk bericht. Op welke dag precies, is nog niet bekend. Volgens de vakbonden doen al meer dan 50 ziekenhuizen mee aan de staking.

Als ziekenhuizen staken, draaien ze vaak zondagsdiensten. Dan worden geplande behandelingen afgezegd. Dokters en verpleegkundigen zullen dan alleen spoedeisende zorg uitvoeren.

"Dat ziekenhuismedewerkers weer moeten vechten voor een fatsoenlijke cao, ik vind het onvoorstelbaar", zegt Elise Merlijn, FNV-bestuurder Zorg en Welzijn in een reactie.

"De gevraagde loonstijging is financieel niet te behappen", zei voorzitter Ad Melkert van werkgeversorganisatie NVZ dinsdagochtend in een interview met vakblad Zorgvisie. Volgens Melkert is het boven op de inflatie en gestegen energiekosten niet te doen om ook aan de looneisen van vakbonden te voldoen.

'Loonsverhoging zou 800 miljoen euro kosten'

De geëiste loonsverhoging kost volgens de ziekenhuizen 800 miljoen euro. Melkert stelt dat veel ziekenhuizen daar niet voldoende reserves voor hebben.

Toch vindt hij dat het zorgpersoneel een flinke salarisverhoging moet krijgen. Melkert zegt dat zorgverzekeraars en de minister van Volksgezondheid een bijdrage van honderden miljoenen moeten leveren om die loonstijging mogelijk te maken.

'Wachtlijsten nemen toe als ziekenhuizen moeten bezuinigen'

Als zorgverzekeraars of de minister niet over de brug komen, moeten ziekenhuizen bezuinigen om de lonen te kunnen verhogen. "Dan moeten we het aantal arbeidsplaatsen verminderen. Dat betekent ook dat de wachtlijsten toenemen en de inhaalzorg opnieuw langer duurt", waarschuwt Melkert.