Flitsbezorgers beloven beterschap na tabaksverkoop aan minderjarigen

Flitsbezorgers nemen maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen tegen de regels in tabak via hen kopen. Boodschappendiensten Flink, Getir en Gorillas, die volgens onderzoek van tv-programma Radar hiermee in de fout gaan, zeggen de misstand te betreuren.