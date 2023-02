Webwarenhuis V&D kampt met geldproblemen

Webwarenhuis V&D verkeert in financiële nood en werkt aan een akkoord met zijn schuldeisers. Dat bevestigt een woordvoerder van de onlinewinkel na eerdere berichtgeving door RetailTrends. Vorige week maakte de webwinkel bekend het assortiment flink uit te kleden.

Het bedrijf heeft geen uitstel van betaling aangevraagd, maar maakt gebruik van een zogeheten WHOA-procedure. Zo'n procedure is een alternatief voor uitstel van betaling. De bezitters van twee derde van de schuldenlast moeten dan instemmen met een voorstel van het bedrijf. Gebeurt dit, dan zijn alle schuldeisers aan dat akkoord gehouden. V&D heeft er alle vertrouwen in dat dit lukt, laat de zegsman weten.

Vorige week maakte V&D nog bekend uitgekleed door te gaan. Zo verdwijnen onder meer hobbyspullen, beautyproducten en elektronica binnenkort uit het assortiment. V&D gaat meer inzetten op kleding, schoenen en interieur, naar eigen zeggen omdat de consument in tijden van hoge inflatie hier wél behoefte aan blijft houden.

In 2021 had het webwarenhuis nog een omzet van 12 miljoen euro, maar dat liep vorig jaar terug. "Door de heropening van de winkelstraten gaven mensen minder uit online", legt de woordvoerder uit. Maar tegelijkertijd werden klanten ook voorzichtiger door "de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne". Ook speelden er problemen met de toeleveringsketen en de overstap naar een ander softwareplatform. Dat kostte meer tijd en geld dan gepland.

De schuldsanering via de WHOA-procedure is dan ook bedoeld om de strategiewijziging "in financiële rust" te kunnen doen, aldus de zegsman. "We willen geen nieuwe hindernissen opwerpen."