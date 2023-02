Autobouwer Lightyear heeft genoeg geld opgehaald voor een doorstart

Delen via E-mail

De Nederlandse fabrikant van elektrische auto's Lightyear maakt een doorstart. Het bedrijf heeft bij investeerders 8 miljoen euro weten op te halen, meldt de start-up maandag. Wel is er binnenkort nog meer geld nodig.

Het bedrijf ontwikkelde een auto die deels op zonne-energie kan rijden, doordat zonnepanelen in het model zijn verwerkt. Vorige maand werd een gedeeltelijk faillissement aangevraagd. Hierdoor kwamen de banen van zo'n zeshonderd mensen op de tocht te staan.

Lightyear heeft nu genoeg geld van investeerders ontvangen om een nieuw bedrijf op te richten. De focus ligt daarbij op de productie van de Lightyear 2. Met het geld dat is opgehaald kan het bedrijf korte tijd verder, maar in de nabije toekomst heeft de directie nog meer geld nodig.

De directie van het Helmondse bedrijf was al enkele weken bezig met een doorstart, maar de onderhandelingen verliepen stroef. Dat kwam onder meer door onenigheid over patenten. Nu meldt Lightyear dat de benodigde patenten ook worden ondergebracht in het nieuwe bedrijf.