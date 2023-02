Recordaantal Nederlanders heeft een motorrijbewijs

Ruim 1,5 miljoen Nederlanders hebben een motorrijbewijs, het grootste aantal ooit. Vooral in Drenthe is het rijbewijs populair. Dat melden BOVAG en dataverzamelaar RDC. Uit de cijfers blijkt ook dat komende maand de 800.000e motor wordt verkocht.

Motorrijden is mede door de lockdowns van de afgelopen jaren populairder geworden. In de laatste drie jaar kwamen er 50.000 exemplaren bij, terwijl er in de vijf jaar vóór de pandemie in totaal maar 33.000 zijn verkocht.

Volgens BOVAG komt dit doordat veel Nederlanders tijdens de coronacrisis het openbaar vervoer wilden mijden, uit angst voor besmetting. Daarnaast speelde mee dat veel mensen er in die periode een dagje op uit wilden. Ze kozen daarom vaak voor een ritje met de motor.

Vorig jaar zijn er 15.527 motoren verkocht. Dat aantal was groter dan het in de afgelopen vijftien jaar is geweest. Ook vorige maand waren de verkopen hoog. Daardoor zijn er nu zo'n 795.000 motoren in ons land.

Het aantal bezitters van motorrijbewijzen is met 1.504.509 bijna tweemaal zo groot als het aantal motoren. In Zuid-Holland wonen de meeste mensen met een motorrijbewijs: bijna 260.000. Ook in Gelderland, Noord-Brabant en Noord-Holland zijn er meer dan 200.000 mensen met zo'n rijbewijs.

In verhouding tot het aantal inwoners is motorrijden het populairst in Drenthe. Bijna 60.000 Drenten hebben een bewijs om met de motor te mogen rijden, wat neerkomt op 11,7 procent van alle inwoners. BOVAG vermoedt dat dit mede komt door de jaarlijkse motorrace op het TT-circuit in Assen.