Aantal nagelstylisten groeit, maar de vraag ook: 'Ik moet regelmatig nee verkopen'

Nederlanders vinden het steeds belangrijker om mooie nagels te hebben. Het aantal nagelstylisten in ons land nam de afgelopen vijf jaar dan ook flink toe. "Mijn agenda is continu vol", vertelt nagelstylist Marijn Baijer.

Bij de Kamer van Koophandel (KVK) stonden in 2018 in totaal 7.837 nagelstylisten ingeschreven. Aan het begin van 2023 waren dit er bijna 11.300. Dat is een toename van 44 procent. Dat komt grotendeels door de invloed van sociale media, zegt Baijer. Daar halen veel mensen hun inspiratie vandaan. "Er komen veel mooie voorbeelden voorbij."

Om nagelstylist te worden, heb je geen speciale opleiding nodig. Dat zorgt ervoor dat er snel veel stylisten bij komen. Ook Baijer ziet het aantal nagelsalons groeien in haar omgeving. Toch is ze niet bang voor een beetje concurrentie. "Er is voldoende vraag. Ik moet regelmatig nee verkopen."

Want volgens haar hoort het verzorgen van je nagels er tegenwoordig helemaal bij. Voor jongeren is het belangrijk dat hun nagels passen bij een bepaalde outfit of look, vertelt de nagelstylist. "En een behandeling is genieten van een luxemomentje, even wat tijd voor jezelf."