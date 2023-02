Max Verstappen gaat samenwerking aan met bierbrouwer Heineken

Formule 1-coureur Max Verstappen gaat samenwerken met Heineken. Het Nederlandse biermerk laat weten dat het om een samenwerking van zeker zes jaar gaat.

De samenwerking is bijzonder, want normaal gesproken gaat de bierbrouwer niet in zee met individuele sporters. "We zijn heel trots op de samenwerking met een icoon als Max Verstappen", laat Heineken weten.