Onderzoek naar 'giftige' bedrijfscultuur bij uitbater Plopsaland

Het parket in België start een onderzoek naar Plopsa, de exploitant van een aantal pretparken waaronder Plopsaland. Bij het bedrijf zou sprake zijn van een vergiftigde bedrijfscultuur, met scheldpartijen en vernederingen. Ook zou er nauwelijks ruimte zijn voor vrije tijd.

De Belgische zakenkrant De Tijd hield interviews met tientallen medewerkers en ex-werknemers. Volgens de geïnterviewden is er sprake van veelvuldig grensoverschrijdend gedrag, zoals beledigingen, een verdeel-en-heersmentaliteit en een verplichting om 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn. Vrije dagen of vakantie worden nauwelijks geaccepteerd.

Plopsa-topman Steven Van den Kerkhof zou de aanjager zijn van de toxische cultuur, bijgestaan door twee directeuren. Van den Kerkhof zegt zich overigens niet te herkennen in de beschuldigingen en ook veel huidige medewerkers spreken in een krantenadvertentie hun steun uit voor de bedrijfsleiding.

Plopsa is het bedrijf achter een aantal pretparken. De bekendste is Plopsaland in de Belgische kustplaats De Panne. Verder zijn er locaties in onder meer Antwerpen, Hasselt en in het Nederlandse Coevorden. Het is een dochterbedrijf van Studio 100 van Gert Verhulst, de man achter onder meer Samson en Gert, K3 en Kabouter Plop.