Nederlanders waren in februari minder somber over de toekomst

We zijn in februari opnieuw minder negatief over de economie dan een maand eerder. Vooral over de toekomst zijn we iets minder somber, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Ook de koopbereidheid gaat omhoog.

In september en oktober vorig jaar was het consumentenvertrouwen lager dan ooit. Het vertrouwen stond in beide maanden op -59, terwijl het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar -9 was. Dat kwam vooral door de snel gestegen prijzen van energie en boodschappen.

Het consumentenvertrouwen is ook deze maand nog altijd uitzonderlijk laag. Het ligt ver onder het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Toch is februari de vierde maand op rij dat er een lichte verbetering is te zien.

Volgens het CBS waren Nederlanders vooral positiever over de economie in de rest van 2023. Hetzelfde geldt voor het oordeel over de eigen financiële situatie.