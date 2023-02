Bulgarije verschuift invoering euro naar 2025 omdat het niet aan eisen voldoet

Delen via E-mail

Bulgarije gaat volgend jaar nog niet over op de euro, zoals wel het oorspronkelijke plan was. Het land schuift de invoering van de munteenheid een jaar op, naar 2025. Het Bulgaarse ministerie van Financiën zegt dat het land niet op tijd kan voldoen aan de eisen van de Europese Unie.

Minister van Financiën Rositza Velkova-Zheleva maakte vrijdag bekend dat het land onder meer een te hoge inflatie heeft om toegelaten te worden. De inflatie in het Zuidoost-Europese land steeg vorig jaar naar zo'n 15 procent op jaarbasis.

Daar komt nog bij dat het parlement in de hoofdstad Sofia ontbonden is. Daardoor konden wetten die nodig zijn om de euro in te voeren niet op tijd worden aangenomen.