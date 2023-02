Schiphol verwacht minder slechte meivakantie dan vorig jaar

Schiphol verwacht dat de meivakantie aanzienlijk beter zal verlopen dan vorig jaar, toen er lange rijen wachtenden stonden. De luchthaven heeft inmiddels genoeg beveiligers aangenomen en ook de banenmarkt van eerder deze maand leverde veel interesse op. "We zijn dan ook erg optimistisch", zegt topman Ruud Sondag.

Sondag maakt zich wel grote zorgen over het tekort aan bagagemedewerkers. De luchthaven deed onlangs een oproep aan bedrijven en luchtvaartmaatschappijen om de lonen voor de werknemers te verhogen. "De erkenning moet komen, want de werkdruk onder het personeel is erg hoog. Dat is echt een grote zorg voor ons en die is zeker niet weggenomen", zegt Sondag tegen NU.nl.

De Schiphol-topman is wekelijks in gesprek met de afhandelbedrijven. "Het verschil in beloningen is groot op de luchthaven, maar we leggen wel de vinger op de zere plek. We kunnen als Schiphol ook een financiële bijdrage leveren. Die verantwoordelijkheid willen we dragen."