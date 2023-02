Ouders van ziek of gehandicapt kind krijgen automatisch dubbele kinderbijslag

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het kabinet maakt het eenvoudiger voor ouders van kinderen die langdurige zorg nodig hebben om dubbele kinderbijslag te krijgen. Ongeveer 30.000 gezinnen hebben daar recht op, maar een op de tien maakt er geen gebruik van.

Daarom worden gegevens in de systemen van de Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf april volgend jaar naast elkaar gelegd. Ouders hoeven de toeslag dan niet meer zelf aan te vragen maar krijgen die automatisch. Hoewel deze maatregel mogelijk op gespannen voet staat met de privacywet, vindt het kabinet die toch gerechtvaardigd.

Ouders die nu recht hebben op dubbele kinderbijslag, worden daar vooruitlopend op de wetswijziging al per brief over geïnformeerd. Als zij voor 1 april een aanvraag indienen, krijgen zij voor heel 2023 dubbele kinderbijslag.