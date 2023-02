Horecatijger vertrok in coronatijd en kwam niet meer terug

Nederlanders keerden na de coronapandemie massaal terug naar de horeca. Maar terwijl de deuren eindelijk weer open konden, kampte de sector met een groot personeelstekort. Veel zaken moesten zelfs weer dicht, omdat zij het rooster niet rondkregen. Waar is het horecapersoneel gebleven? En kunnen die werknemers weer teruggelokt worden?

Dat personeel vertrekt is niet nieuw, vertelt Ricardo Eshuis, directeur van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Het personeelstekort is al jaren een probleem in de horeca. Ook voor de coronacrisis kwam de sector duizenden werknemers tekort. Maar na de pandemie ging het echt mis.

Ongeveer drie kwart van het horecapersoneel ging niet terug naar zijn oude baan. Tegelijkertijd bleef de nieuwe generatie werknemers ook weg. "Er kwam geen nieuwe aanwas meer", zegt Eshuis. "Hoe werf je nieuwe mensen als je dicht bent?"

De generatie die tijdens corona net oud genoeg was voor een eerste baantje, kreeg niet de kans de horeca te kiezen. "Die jongeren kiezen nu meer voor studiegerelateerde baantjes", vertelt Eshuis.

"Dat is verschrikkelijk pijnlijk voor horecaondernemers", vindt Arjan Elbers, recruitmentexpert bij Recruiters United. De branche heeft enorme klappen gehad tijdens corona, toen restaurants en cafés meerdere keren de deuren moesten sluiten. Nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven, moeten sommige zaken soms opnieuw dicht. Dit keer omdat er te weinig personeel is.

Oud-horecapersoneel werkt niet meer in het weekend

Het personeel dat de horeca in coronatijd de rug toekeerde, werkt nu in de techniek, industrie en kas- en tuinbouw, vertelt Elbers. "Daar konden ze tijdens corona gewoon blijven doorwerken en zaten ze in ieder geval niet thuis."

Veel van de mensen die tijdens corona in de techniek hebben gewerkt, willen daar nu blijven werken. Dat komt volgens Elbers doordat veel voormalig horecapersoneel ontdekte dat het weleens lekker was om weekenden thuis te zijn. "En dat andere werk verdient vaak ook stukken beter."

'Horeca moet weer aantrekkelijk worden'

De horeca probeert dat gat nu weer te dichten, laat Eshuis weten. Om personeel te trekken gaan de salarissen omhoog: "Want voor een minimumloon komt niemand meer opdagen."

Ook komt een vierdaagse werkweek vaker voor en proberen horecaondernemers meer werkzekerheid te bieden. "Strandtenten bellen bijvoorbeeld niet meer iedereen af als het slecht weer is. Want dan hou je natuurlijk geen personeel meer over."

Maar om het personeelsprobleem echt op te lossen, moet de horeca weer aantrekkelijk worden voor jongeren, vindt Elbers. De horeca is voor de jongere generatie niet meer de standaard eerste bijbaan.