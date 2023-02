Bitcoinkoers voor het eerst in acht maanden boven de 25.000 dollar

De koers van de bitcoin stond donderdagavond korte tijd boven de 25.000 dollar (23.500 euro). Het was de hoogste koers in acht maanden. De digitale munt is sinds begin januari al 50 procent meer waard geworden. De stijging komt door onder meer positieve verwachtingen van de economie.

De waarde van de bitcoin, de grootste en bekendste cryptomunt, is nog wel ver verwijderd van het recordniveau van 68.992 dollar (november 2021). Maar beleggers denken dat het ergste achter de rug is en verwachten dat 2023 een mooi jaar wordt.

Veel cryptobedrijven hebben in het afgelopen jaar geleden onder de onrust die in de sector ontstond na het omvallen van FTX, een van de grootste platforms voor het bewaren en verhandelen van cryptomunten.

De laatste tijd lijken toezichthouders de markt voor digitale valuta nog wat scherper in de gaten te houden. Zo liggen cryptobedrijven Gemini en Genesis onder vuur van de SEC. Die Amerikaanse beurswaakhond overweegt ook om actie te ondernemen tegen Paxos, dat een belangrijke stablecoin (een cryptomunt die is gekoppeld aan de waarde van een traditionele munt) op de markt brengt. Desondanks lijken beleggers vertrouwen te hebben in de toekomst.