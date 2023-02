'Absurde winter' leidt tot zeer dure (of geen) bloemkool

Een van de populairste groenten, de bloemkool, is in veel winkels flink in prijs verhoogd en soms ook niet te koop. Prijzen lopen op richting de 4 tot zelfs 7 euro, terwijl een euro of 2 gebruikelijk is. Door tegenvallend weer deze winter zijn de bloemkolen uit Spanje amper te krijgen, melden importeurs en supermarkten.

Bij supermarkten zoals Jumbo en Plus ligt de bloemkool niet altijd in de winkel, bevestigen woordvoerders. In hun online winkels worden verse bloemkolen ook niet aangeboden. Albert Heijn en ALDI zeggen wel te kunnen leveren, al merken zij ook de bloemkoolschaarste. Daarom kocht je begin december bij Albert Heijn, Jumbo en Plus een bloemkool voor prijzen tussen 1,89 en 1,99 euro. Nu vragen die eerste twee veel meer: 3,39 euro.

"Het is een absurde winter", erkent groentehandelaar Robert Vogel van AGF-Direct. Zijn bedrijf importeert 's winters bloemkool uit Spanje, als er in Nederland geen bloemkool van het land komt. "In december was het in Spanje te warm, daardoor kwamen bloemkolen sneller dan voorzien beschikbaar, maar nu zitten we met minder aanbod."

In januari was het vooral in Noord-Spanje juist te koud, met nachtelijke vorst en overdag een temperatuur van enkele graden boven nul. "Als het vriest, groeit bloemkool niet meer, waardoor het aanbod nu aanzienlijk minder is", zegt een Jumbo-woordvoerder.

Dat de beschikbaarheid en prijzen zo schommelen, is volgens Vogel niet gek. "Het is een grillige groente die gevoelig is voor het weer. Prijzen zijn in de winter vaak iets hoger, maar dit jaar gaat het wel erg hard."

Op veilingen kost een bloemkool soms meer dan 5 euro

Volgens Vogel hebben supermarkten soms wel contractprijzen en leveringen afgesproken, maar zijn er gewoon veel minder bloemkolen beschikbaar. Onlangs kon hij slechts 20 procent van de bloemkolen leveren vanuit Spanje ten opzichte van wat hij normaal kan.

Als leveringen tegenvallen, moeten supermarkten op de vrije markt op zoek naar extra bloemkolen. Vogel zegt dat bloemkolen op vrije veilingen in Frankrijk nu soms voor meer dan 5 euro per stuk worden verkocht. Mede daarom zijn bloemkolen bij groenteboeren vaak nog prijziger dan in de supermarkt, met prijzen tot boven de 6 euro.

Bloemkool uit koeling of vriezer

Supermarkten kunnen door de tekorten niet altijd verse bloemkolen verkopen, maar wijzen naar alternatieven die wél beschikbaar zijn. Zoals kleine bloemkolen of voorverpakte bloemkoolroosjes uit de koeling of het vriesvak. Over exacte prijsopbouw willen ze niet te veel uitspraken doen uit concurrentieoverwegingen.

"Omdat de prijs mede wordt beïnvloed door vraag en aanbod, is die in de afgelopen periode gestegen. Het is echter niet zo dat wij de volledige kosten momenteel doorberekenen in onze verkoopprijzen", zegt een woordvoerder van Jumbo. "We kijken altijd naar een goede balans."

Ook Albert Heijn herkent het effect op de prijs, omdat het kouder is dan in andere winters in Spanje. Al benadrukt een woordvoerder dat bloemkool 's winters altijd iets duurder is, omdat die uit Spanje moet komen.

Als het warmer wordt, komen er gauw meer bloemkolen

Jumbo en Plus beloven dat bloemkolen binnenkort weer "volledig beschikbaar" zijn. Vogel denkt dat leveringen binnen enkele weken weer kunnen toenemen als het weer in Spanje normaliseert.