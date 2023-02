Personeelstekort nekt Schiphol: 77 miljoen euro verlies

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De aanhoudende personeelsproblemen op Schiphol zorgden dat het bedrijf een flink verlies te verwerken kreeg. Weliswaar verdubbelde het aantal reizigers vorig jaar ten opzichte van een jaar eerder, maar nog altijd was er een tekort van 77 miljoen euro. Dat meldt de luchthavenbeheerder vrijdag.

Schiphol moest door een tekort aan onder meer beveiligers de luchtvaartmaatschappijen vragen hun aantallen reizigers te verminderen in het drukke zomerseizoen. Na de coronapandemie en de teruggekeerde vraag naar reizen bleek Schiphol de grote drukte niet aan te kunnen. Ook in het najaar had de luchthaven problemen.