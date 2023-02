Klein verlies voor KLM door problemen op Schiphol

De personeelstekorten op Schiphol kostten KLM in de laatste drie maanden van vorig jaar 170 miljoen euro. Daardoor leed de luchtvaartmaatschappij in het vierde kwartaal een klein verlies van 2 miljoen euro. Tegelijkertijd maakte het bedrijf bekend dat het de staatssteun die het tijdens de coronapandemie heeft gekregen verder afbouwt.

Op Schiphol konden een groot deel van het jaar minder reizigers vertrekken door een tekort aan beveiligers. Ook in de laatste maanden van vorig jaar speelden deze problemen nog.

Daardoor had KLM minder inkomsten. Ook was het extra geld kwijt voor de compensatie van gedupeerde reizigers en het omboeken van reizigers naar andere vluchten, soms van concurrenten. Daar kwam bij dat het in de herfstvakantie minder druk was dan normaal. In het derde kwartaal was KLM ook al 175 miljoen euro kwijt door de problemen op Schiphol.

Over heel 2022 maakte de vliegmaatschappij wel winst. Het bedrijf veerde sterk op na twee moeilijke coronajaren. De omzet van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij kwam uit op 10,7 miljard euro, wat in de buurt komt van de prestaties van 2019, het laatste jaar voor corona.

De capaciteit van KLM is nog altijd aanzienlijk kleiner dan voor de pandemie. Maar dat leidde wel tot gestegen ticketprijzen, en daarmee werd veel gecompenseerd. De operationele winst kwam over het hele jaar uit op 706 miljoen euro. De winst bij KLM was afgelopen jaar groter dan bij zusterbedrijf Air France. Daar bleef onder de streep 483 miljoen euro over, op een omzet van 16,3 miljard.

De vorig jaar aangetreden KLM-topvrouw Marjan Rintel zegt in het voorjaar meer vluchten te willen uitvoeren. Probleem is wel dat Schiphol in die periode een tekort aan bagageafhandelaars verwacht. Wat dit precies betekent voor KLM wordt nog besproken.

Staatssteun in april helemaal afgebouwd

De luchtvaartmaatschappij maakte ook bekend dat ze vanaf april afziet van de mogelijkheid om maximaal 2,4 miljard euro te lenen, waarbij de overheid de terugbetaling garandeert. Die was in het leven geroepen om KLM door de lastige coronatijd heen te loodsen, maar dat is inmiddels niet meer nodig. De staatsgarantie is het laatste deel van de staatssteun.

Tijdens de coronacrisis kreeg KLM in totaal voor 3,4 miljard euro steun van de overheid. Van dat bedrag was 1 miljard euro een directe lening, waarvan de luchtvaartmaatschappij 942 miljoen euro gebruikte. Die lening werd in juni vorig jaar al afgelost. Daarnaast kon KLM geld lenen waarbij de overheid voor het grootste deel garant stond. De kredietfaciliteit zou tot uiterlijk eind 2025 blijven bestaan, maar wordt dus al eerder afgebouwd.