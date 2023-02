Kabinet komt met nieuwe wet om extra woningbouw af te dwingen

De overheid kan gemeenten en provincies per 1 januari 2024 of begin 2025 dwingen zich te houden aan afspraken over extra woningbouw. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) kondigde dat al eerder aan en heeft dat nu samengevat in een nieuw wetsvoorstel. Dat meldt de Volkskrant donderdag.

Het gaat om afspraken over het aantal nieuw te bouwen woningen, de bouwlocatie, het bouwtempo en het type woningen.

"De nieuwe woningwet is geen toverformule, maar wel een heel grote stok achter de deur", zegt De Jonge. "De woningschaarste is nu zo groot dat hele groepen mensen hun leven niet kunnen opstarten. Jongeren die gedwongen thuis blijven wonen, stelletjes die de vorming van een gezin uitstellen. De nieuwe woningwet wil voorzien in het idee dat iedereen een betaalbare woning moet kunnen vinden."

Uit onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt dat het tekort momenteel op 300.000 woningen staat. Dat tekort is even groot als net na de Tweede Wereldoorlog.