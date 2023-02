Winkels verkochten minder, maar behalen meer omzet door hogere prijzen

De detailhandel heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar 7 procent meer omzet behaald dan in dezelfde periode in 2021 door hogere prijzen. De winkels verkochten wel minder producten. Het is voor het derde kwartaal op rij dat de detailhandel minder verkocht dan in dezelfde kwartalen een jaar eerder.

De omzet in de detailhandel was niet alleen in het vierde, maar ook in de eerste drie kwartalen van 2022 hoger dan een jaar eerder. Dat meldt statistiekbureau CBS vrijdag. Vanaf het tweede kwartaal verkochten winkels minder vergeleken met een jaar eerder. De omzetstijging kwam vanaf dat kwartaal door hogere prijzen.

In de non-foodsector nam de omzet met 9 procent toe, vooral door hogere prijzen. Het volume van de verkopen in de non-foodsector bleef vrijwel gelijk. In de foodsector nam de omzet met 7 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, maar het volume van de verkopen daalde met 5 procent. Vooral supermarkten en speciaalzaken behaalden een hogere omzet.