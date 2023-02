Stuk minder vergunningen voor koophuizen afgegeven, voor huur juist meer

Delen via E-mail

In 2022 zijn voor 63.000 nieuwe huizen bouwvergunningen afgegeven, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Een jaar eerder waren dat er 16 procent meer. De daling komt volledig voor rekening van de koophuizen, waarvoor 34.000 vergunningen werden afgegeven - 31 procent minder dan in 2021.

Voor huurwoningen zijn vorig jaar 29.000 vergunningen verleend, wat juist 9 procent meer is dan in het jaar ervoor.

De meeste vergunningen werden afgegeven in Zuid-Holland: 17.000. In Drenthe was dat aantal het kleinst: 1.300.