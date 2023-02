Prijs voor liter diesel alleen maar gedaald sinds ingaan boycot

Sinds het verbod op de invoer van geraffineerde olieproducten uit Rusland, is de prijs van een liter diesel aan de pomp alleen maar gedaald. De adviesprijs voor een liter diesel is nu 1,81 euro. Voor het ingaan van de boycot op 5 februari was dat 1,89 euro.

Dat blijkt uit gegevens van UnitedConsumers (UC). "De daling heeft verschillende redenen", zegt directeur Paul van Selms van UC. "Zo wordt de euro sterker ten opzichte van de dollar. Dat zie je heel snel terug in de olieprijs en vervolgens ook in de brandstofprijzen."

Maar wat in dit geval ook speelt, is dat de boycot ruim van tevoren werd aangekondigd, als onderdeel van het sanctiepakket van Europa tegen Rusland. "Daardoor waren er al voorraden aangelegd. Er is geen schaarste die de prijzen opdrijft."

Mogelijk vinden geraffineerde producten uit Rusland ook via omwegen de weg naar Europa. "En dan is het alleen een boycot op papier." Tenslotte ebt het effect van de oorlog in Oekraïne weg.

"Helaas de oorlog niet, maar de effecten ervan wel", zegt Van Selms. "Bij paniek stijgen de prijzen en bij duidelijkheid, stabiliseren of dalen ze. Dat is de voornaamste reden dat de prijzen aan de pomp dalen."