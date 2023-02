Waarde Russische roebel zakt naar laagste niveau in bijna een jaar

Delen via E-mail

De waarde van de Russische munt heeft het laagste niveau bereikt sinds april vorig jaar. Dat komt onder meer door afnemende export uit het land en slechtere vooruitzichten voor prijzen van Russische olie. Voor 1 euro betalen Russen nu ruim 80 roebel, bijna evenveel als vlak voor het begin van de oorlog in Oekraïne.

In de afgelopen weken is de waarde van Russische munt wat gezakt, mede doordat Rusland minder olie en gas exporteert en lagere prijzen kan rekenen voor Russische olie.

Volgens valuta-experts doen ook de steeds zwaardere sanctiepakketten de waarde van de roebel verder dalen. Verder importeert Rusland in de afgelopen maanden weer meer vanuit landen waar ze wel een goede relatie mee hebben. Die extra import had een negatief effect op de waarde van de roebel.

Op de dag van de invasie in Oekraïne was een euro ongeveer 91 roebel waard. In de weken erna betaalden Russen al gauw 140 roebel voor een euro. Met als absolute hoogtepunt op 7 maart een wisselkoers van 169 roebel voor een euro.