Verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot verkocht vanwege geldproblemen

De oprichters van de verpakkingsloze online supermarkt Pieter Pot hebben hun bedrijf verkocht vanwege financiële problemen. De nieuwe eigenaar waarschuwt in een brief aan leveranciers voor een naderend faillissement.

Vakmedium RetailTrends liet eerder weten een brief in handen te hebben van de nieuwe eigenaar. In de brief vraagt Delicatessenfabriek aan leveranciers genoegen te nemen met een deel van de openstaande rekening. Als zij niet akkoord gaan, gaat het bedrijf failliet.