Verpakkingsvrije supermarkt Pieter Pot in financiële problemen

Pieter Pot, een online supermarkt die producten zonder verpakkingen verkoopt, verkeert in financiële problemen. Aandeelhouders waarschuwen in een brief naar leveranciers voor een naderend faillissement.

Als de verpakkingsvrije onlinesupermarkt geen akkoord weet te bereiken met de schuldeisers, gaat het bedrijf failliet, schrijft RetailTrends.

Dat vakmedium heeft een brief in handen van aandeelhouders Jordan Koppelle en Dominique Rommers waarin ze leveranciers vragen genoegen te nemen met een deel van de openstaande rekening.

De twee aandeelhouders schrijven in de brief dat ze de aandelen van Pieter Pot hebben overgenomen van de voormalige aandeelhouders Jouri Schoemaker en Martijn Bijmolt "en hebben daarmee voorkomen dat het bedrijf failliet ging".