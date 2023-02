Schiphol kocht ook boerderijen uit voor Lelystad Airport

Delen via E-mail

Schiphol Group heeft drie boerderijen uitgekocht om mogelijk te maken dat Lelystad Airport een milieuvergunning krijgt. Dat meldt minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) in twee Kamerbrieven waar Omroep Flevoland over schrijft. Zo kan de luchthaven aan de stikstofregels voldoen.

Eerder besloot het bedrijf al negen boerderijen uit te kopen voor luchthaven Schiphol zodat die een milieuvergunning zou kunnen krijgen. Met vijf boerderijen nabij Schiphol was het bedrijf in december nog in gesprek.