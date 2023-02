Werkloosheid loopt iets op, maar is nog steeds bijzonder laag

De werkloosheid is in januari licht gestegen. In de eerste maand van het jaar zat 3,6 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk, berekende statistiekbureau CBS. Historisch gezien is dat nog een zeer laag percentage.

De werkloosheid is net iets hoger dan in december, toen het percentage 3,5 procent bedroeg. Op kwartaalbasis daalt de werkloosheid nog wel.

Eerder deze week waarschuwde uitzendbureau Randstad dat de arbeidsmarkt nog altijd erg krap is en voorlopig ook zal blijven. Het aantal mensen op zoek naar een baan stijg weliswaar iets, maar het aantal vacatures blijft onverminderd hoog.

Sinds eind 2021 zijn er in Nederland op 100 werklozen meer dan 100 beschikbare vacatures. Bij de meest recente cijfers van de laatste drie maanden van 2022 waren er volgens het CBS 123 vacatures op 100 werklozen.

Er hebben ongeveer 1,2 miljoen mensen geen werk, ondanks het grote aantal vacatures. Maar er is sprake van een mismatch op de arbeidsmarkt. De vacatures passen lang niet altijd bij de mensen zonder werk.

Veel minder WW-uitkeringen dan een jaar geleden