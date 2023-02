Linkse partijen steunen herinvoering studiebeurs, maar niet van harte

De linkse oppositiepartijen stemmen in met het wetsvoorstel over de herinvoering van de basisbeurs. Wel zijn ze teleurgesteld over de bedragen die het kabinet ervoor uittrekt. De Tweede Kamer debatteerde woensdag over het voorstel, dat ervoor moet zorgen dat studenten vanaf september weer maandelijks een bedrag op hun rekening gestort krijgen.

De oppositiepartijen zijn blij dat het leenstelsel wordt teruggedraaid, maar ze vinden het maandelijkse bedrag te laag. Wanneer de basisbeurs wordt ingevoerd, krijgen thuiswonende studenten 110 euro en uitwonende studenten 275 euro.

"Dit is vrijwel net zo veel als toen ik studeerde", zegt Peter Kwint (SP). "En dat terwijl alle kosten omhoog zijn gegaan." Ook GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en DENK vinden dit bedrag te laag. Daarom willen de partijen weten hoe minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) tot dit bedrag is gekomen.