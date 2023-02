Korting bij Albert Heijn loopt op naarmate de dag afloopt

Supermarktketen Albert Heijn (AH) heeft in alle winkels dynamisch afprijzen geïntroduceerd. Producten als vlees, kip, verse pasta's en salades worden verder afgeprijsd naarmate de houdbaarheidsdatum nadert. De kortingspercentages lopen op tot 70 procent aan het eind van de dag.

Dat meldt moederbedrijf Ahold bij de bekendmaking van de resultaten over het vierde kwartaal. Volgens sectoreconoom Thijs Geijer van ING zullen de hoge kortingen consumenten zeker in deze tijd van dure boodschappen zeer aanspreken.

Een woordvoerder van Albert Heijn stelt dat het bedrijf sinds de stapsgewijze introductie van dit prijsbeleid ziet dat mensen daadwerkelijk later op de dag boodschappen gaan doen. "We zien dat mensen er rekening mee houden", zegt de woordvoerder. Over een tijdje wordt brood ook meegenomen in de nieuwe manier van afprijzen.