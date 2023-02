VDL bouwt eerste elektrische personenauto op Nederlandse bodem

VDL Nedcar in Born gaat voor BMW elektrische Mini Cooper cabriolets bouwen. Een woordvoerder van VDL bevestigt het nieuws aan NU.nl. Voor zover bekend is het voor het eerst dat in Nederland een volledig elektrische personenauto gebouwd wordt.

De elektrische Mini cabrio komt in een gelimiteerde oplage van 999 stuks op de markt. "Het gaat om een klein aantal, maar het is wel een blijk van waardering en vertrouwen in onze vaardigheden als bouwer van elektrische voertuigen", zegt de woordvoerder van VDL.

In het Limburgse Born worden al Mini's gebouwd. Het levert VDL geen extra werkgelegenheid op; de bouw van deze elektrische auto wordt gezien als onderdeel van het al lopende contract. VDL heeft de extra productielijn voor de elektrische variant in het afgelopen half jaar opgetuigd.