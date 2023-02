Gucci-tassen blijven in winkel liggen door coronapiek in China

De verkoop van luxeschoenen, -tassen en -kleren van Gucci is in de laatste drie maanden 14 procent gedaald. De plotse heropening van de maatschappij in China leidde tot een grote golf aan coronabesmettingen. Daardoor moesten winkels in die belangrijke markt een tijdlang dicht blijven.

Bij Gucci's moederbedrijf Kering daalde de omzet 7 procent op vergelijkbare basis, waarbij alleen wordt gerekend met winkels die langer dan een jaar open zijn. Daarbij zakten ook de verkoopcijfers in de categorie "andere modehuizen", waar ook modemerk Balenciaga onder valt.

Dat label oogstte veel kritiek met een advertentiecampagne waarin kinderen knuffeldieren met sm-outfits toonden. Dat zou kinderen te veel seksualiseren, vonden tegenstanders van de reclame. Balenciaga bood vervolgens excuses aan. Volgens Kering-topman Jean-Marc Duplaix had die rel ook een negatieve invloed op de verkopen, vooral in de Angelsaksische landen.