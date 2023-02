Ahold ziet winst oplopen door extra verkopen in supermarkten

Delen via E-mail

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize heeft eind 2022 de omzet en winst flink opgevoerd. Er werd voor 23,4 miljard euro aan voedingsmiddelen en andere producten verkocht, 16 procent meer dan een jaar eerder. Dat resulteerde in een winst van ongeveer 1 miljard euro.

Het bedrijf, bekend van Albert Heijn en bol.com en ook eigenaar van Belgische en Amerikaanse supermarkten, boekte over heel 2022 een omzet van 87 miljard euro, een stijging van ruim 15 procent. Daar bleef 3,7 miljard euro aan onderliggende winst van over.

De winstmarge, waarmee Ahold Delhaize meet hoeveel het zelf kan verdienen aan verkochte producten, bedroeg in heel 2022 4,3 procent. Dat is net iets lager dan de 4,4 procent in 2021. Voor 2023 wil het bedrijf deze marge op z'n minst boven de 4 procent houden.