Leven in Argentinië bijna twee keer zo duur: inflatie van 99 procent

In Nederland was de inflatie eind 2022 het hoogst sinds de jaren zeventig, maar de nieuwste inflatiecijfers in Argentinië zijn nog vele malen hoger. In januari waren prijzen in Argentinië 98,8 procent hoger dan een jaar eerder.

Dat is meer dan economen hadden verwacht. In de afgelopen maand zijn vooral levensmiddelen flink in prijs gestegen.

Argentinië gaat al jaren gebukt onder tal van economische problemen en het lukt maar niet om van de torenhoge inflatie af te komen. De huidige president Alberto Fernández heeft ook al van alles geprobeerd, zoals het bevriezen van prijzen en bepaalde beperkingen voor de import. Maar zonder echt resultaat.

Net als Nederland heeft Argentinië te kampen met hogere wereldwijde prijzen voor voedsel en energie.