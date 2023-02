Bij veel Nederlanders onduidelijk of ze profiteerden van lage btw op energie

De btw op energie ging medio vorig jaar tijdelijk omlaag. Maar het is onduidelijk of de miljoenen Nederlanders met een variabel contract daar veel profijt van hebben gehad. Een onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer heeft niet veel duidelijkheid gebracht. Dat schrijft staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) dinsdag.

De bedoeling was dat energieleveranciers die btw-verlaging zouden doorberekenen aan hun klanten. Maar de Tweede Kamer was bang dat leveranciers dat misschien niet of slechts gedeeltelijk zouden doen. Zij vroegen daarom aan het kabinet om te controleren of de bedrijven die verlaging inderdaad hebben doorberekend.