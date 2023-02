Minimumloon verder omhoog door invoering minimumuurloon

Komend jaar gaat het minimumloon in veel gevallen fors omhoog doordat het minimummaandloon wordt omgezet in een minimumuurloon. De Eerste Kamer heeft daarmee ingestemd . De hoogte van het minimumuurloon wordt voor iedereen gelijk.

Nu is het nog zo dat het de hoogte van het minimumloon wordt bepaald op basis van een maandloon. In de cao's wordt afgesproken hoeveel uur de werkweek telt.

In veel cao's is dat 38 of 40 uur. Aan de hand daarvan wordt nu het loon per uur berekend. Afhankelijk van het aantal uur dat je daadwerkelijk werkt, krijg je dan zoveel keer dat uurloon.