In deze gemeenten koop je een huis voor minder dan 250.000 euro

In vier Nederlandse gemeenten was de gemiddelde prijs voor een koophuis vorig jaar minder dan een kwart miljoen euro. Het gaat om Pekela, Kerkrade, Brunssum en Eemsdelta. Ook zijn er nog eens bijna twintig gemeenten waar de gemiddelde prijs onder de drie ton ligt. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Vorig jaar kostte een koophuis gemiddeld 429.000 euro. Dat was bijna 42.000 euro meer dan het jaar ervoor. In de eerste drie kwartalen van vorig jaar stegen de prijzen nog, in het laatste kwartaal daalden ze juist.

Duurste gemeente is Bloemendaal. Daar kostte een huis vorig jaar gemiddeld 1.118.894 euro. Nummer twee is Blaricum met een gemiddelde koopprijs van 1.099.057 euro, gevolgd door het Noord-Hollandse Laren (1.030.092 euro).

Goedkoopste was de Groningse gemeente Pekela, waar je gemiddeld 230.760 euro moet betalen. Ook elders in Groningen en in de provincies Friesland, Limburg en Zeeland zijn nog diverse gemeenten waar je voor minder dan 300.000 euro een woning hebt.

In het overgrote deel van de 345 Nederlandse gemeenten gingen de huizenprijzen vorig jaar nog omhoog. Maar in zes plaatsen was er een daling. Uitschieter was de gemeente Zoeterwoude, waar de prijzen met meer dan 10 procent daalden.