Schiphol beperkt het aantal passagiers weer, maar je vlucht wordt niet geschrapt

Schiphol wil tot en met de meivakantie opnieuw het aantal reizigers op het vliegveld beperken. Het gaat om zo'n 5 procent minder vliegtuigpassagiers dan normaal tijdens de ochtenduren. Dat zijn vaak piekmomenten voor de luchthaven.

"We kennen allemaal de beelden van vorig jaar: de lange rijen. Dat is niet veilig voor vakantiegangers en voor de mensen die aan het werk zijn", legt de woordvoerder uit. "Dat willen we voorkomen. Vandaar dat we een veiligheidsmarge van 5 procent minder passagiers willen invoeren tot de meivakantie."