EU zet Rusland op zwarte lijst van belastingparadijzen

De Europese Unie voegt Rusland toe aan de zwarte lijst van landen die de EU beschouwt als belastingparadijzen. De Europese ministers van Financiën hebben de lijst verder uitgebreid met de Britse Maagdeneilanden, Costa Rica en de Marshalleilanden.

Het gaat in het geval van Rusland om "de schadelijke aspecten van een speciaal regime voor internationale bedrijven". De EU had Rusland gevraagd die aspecten aan te pakken.

De regering in Moskou had dat ook toegezegd, maar is die afspraak volgens de EU-ministers niet nagekomen. Sinds Rusland Oekraïne bijna een jaar geleden binnenviel "is de dialoog met Rusland over belastingaangelegenheden bovendien tot stilstand gekomen".