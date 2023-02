We stappen steeds vaker over naar een nieuwe baan

We wisselen steeds vaker van baan. Werknemers zien dat er veel vacatures openstaan en kiezen voor betere arbeidsvoorwaarden. Een hoger salaris is de voornaamste reden om over te stappen.

"Maar ook de verhouding werk-privé en de mogelijkheid om thuis te werken zijn de afgelopen jaren belangrijker geworden. Dat is sinds vorig jaar echt een trendbreuk", zegt arbeidsmarktanalist Bart van Krimpen van uitzendbureau Randstad.

Ook de toegenomen werkdruk in verschillende sectoren zorgt ervoor dat werknemers naar een ander bedrijf overstappen. Daar komt bij dat het ziekteverzuim licht is gedaald, maar nog bovengemiddeld hoog is. "Vooral in de zorg en de industrie is daar sprake van", vertelt Van Krimpen.

Het aantal vacatures blijft met 370.000 op een historisch hoog niveau. Vooral in de techniek, zorg en transport en logistiek staan werkgevers te springen om nieuw personeel. "De arbeidsmarkt blijft zeer gespannen. De laatste maanden is de krapte wel iets afgenomen, maar de problemen zijn voorlopig niet voorbij", zegt Van Krimpen.

De schaarste is het sterkst toegenomen bij beroepen op mbo-niveau. Er is vooral vraag naar vrachtwagenchauffeurs, beveiligers en administratief medewerkers.

'Meer regie nodig om onbalans op arbeidsmarkt te voorkomen'

Bovendien is het aantal zzp'ers toegenomen, vooral in de zorg, ICT en logistiek en transport. Ook zijn er meer zelfstandige managers bij gekomen. Randstad-topman Jeroen Tiel pleit dan ook voor meer regie op de arbeidsmarkt om onbalans te voorkomen.