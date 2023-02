Pensioenfonds PFZW verkoopt belangen in fossiele bedrijven

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft voor 303 miljoen euro aan belangen in fossiele bedrijven verkocht. Het gaat om 78 bedrijven, waaronder Dana Gas, Diamondback Energy en Vivo Energy, die niet voldeden aan de klimaateisen van het fonds.

De verkoop is onderdeel van een twee jaar durend programma dat erop gericht is om de fossiele sector te bewegen haar activiteiten sneller in lijn te brengen met het Klimaatakkoord van Parijs. Als bedrijven na een deadline niet voldoen aan gestelde klimaatdoelen verkoopt PFZW zijn belangen.

Volgens PFZW-voorzitter Joanne Kellermann is een snelle energietransitie door de inval in Oekraïne en de sterk gestegen energieprijzen nog nooit zo belangrijk geweest.

"We gaan door met onze vorig jaar ingezette aanpak om druk te zetten op de fossiele energiesector. Het gaat niet alleen maar over het verkopen van beleggingen in bedrijven, omdat dat op zichzelf niet bijdraagt aan het oplossen van het klimaatvraagstuk. Daarom zetten we ook onze kracht als aandeelhouder in om de fossiele sector te bewegen tot een snellere transitie naar hernieuwbare energie."