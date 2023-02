Randstad groeit minder hard vanwege angst voor recessie

Randstad is in het laatste kwartaal van vorig jaar minder hard gegroeid. Bedrijven waren namelijk voorzichtiger met het aannemen van nieuw personeel vanwege een mogelijke recessie. De uitzender merkt dat deze trend ook aan het begin van dit jaar doorzet, zo meldt het concern dinsdag.

De omzet steeg in het vierde kwartaal nog wel tot 7 miljard euro. Maar daarmee was de groei op eigen kracht, dus zonder wisselkoerseffecten, slechts zo'n 2 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is veel minder dan in de voorgaande kwartalen.

"De macro-economische omstandigheden verzwakten in het vierde kwartaal, wat zich vertaalde in minder wervingsactiviteiten van klanten", aldus Randstad. In Noord-Amerika, Spanje en Portugal daalden de opbrengsten voor Randstad. In Nederland was er in het vierde kwartaal nog wel sprake van groei.