Bagagebedrijven Schiphol laten personeel te zwaar sjouwen, FNV start rechtszaak

Bagage- en vrachtbedrijven op Schiphol laten hun personeel te zwaar sjouwen en overtreden de Arbowet. Dat zegt de Arbeidsinspectie tegen NU.nl. Vakbond FNV start nu een collectieve rechtszaak tegen de bedrijven vanwege de gezondheidsklachten bij het personeel.

Op dat moment was de Arbeidsinspectie al twaalf jaar niet op Schiphol geweest voor controle. De Arbeidsinspectie vertrouwde erop dat de bagagebedrijven zich onder meer aan afspraken over de inzet van tilhulpmiddelen zouden houden.

Inmiddels zijn er weer controles uitgevoerd en is de inspectie tot de conclusie gekomen dat het werk fysiek veel te zwaar is. Ook overtreden de bedrijven de Arbowet, aldus de Arbeidsinspectie.

FNV opende na de berichtgeving in september een meldpunt voor personeel dat jarenlang te zwaar sjouwwerk had verricht. Vijf maanden later heeft de vakbond vierhonderd meldingen gekregen. "Zij zitten nu met allerlei klachten. Daar gaan we de bedrijven nu op aanspreken", laat FNV-bestuurder David van de Geer weten.