Valentijnsboeket dit jaar minder Nederlands en iets duurder

Bloemen van eigen bodem waren in de aanloop naar Valentijnsdag schaars. Nederlandse kwekers produceren minder bloemen vanwege de dure energie, waardoor er bijvoorbeeld minder Nederlandse rozen te koop zijn. Ook is een bosje rozen hierdoor duurder.

"Het aantal rozen dat in Nederland wordt geproduceerd is afgenomen", zegt een woordvoerder van FloraHolland. Kwekers kiezen ervoor minder te produceren omdat zij met hoge kosten zitten. Denk bijvoorbeeld aan de energiekosten, die omhoog zijn geschoten. Ook de kosten voor arbeid zijn gestegen.

Dat betekent ook dat rozen uit Afrika en Zuid-Amerika in Nederland populairder worden. Want als de vraag naar rozen dan hetzelfde blijft, moeten er automatisch meer rozen uit het buitenland worden geïmporteerd. "Dat betekent dus niet dat de Nederlandse roos niet word verkocht. Men kiest niet bewust voor een roos uit een ander land. Er is gewoon minder aanbod", aldus FloraHolland.