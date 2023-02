Arbeidsmarkt werd afgelopen maanden nog wat krapper

De arbeidsmarkt werd in het vierde kwartaal nog wat krapper dan deze al was. Het aantal vacatures daalde weliswaar, maar het aantal werklozen daalde sneller. Voor elke 100 werklozen zijn er nu 123 vacatures, blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Al geruime tijd is de arbeidsmarkt zeer krap: er zijn meer banen dan dat er werkloos personeel thuis zit. Bedrijven, zoals Schiphol en de NS, kunnen daardoor moeilijk aan nieuw personeel komen. In het derde kwartaal leken de problemen wat minder groot te worden, maar in de laatste drie maanden werd de krapte toch weer wat erger.

In het vierde kwartaal waren er 359.000 werklozen. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking, wat een kleine daling is ten opzichte van de 3,7 procent van een kwartaal eerder. Daarbij is de werkloosheid onder jongeren wat hoger dan bij oudere leeftijdsgroepen.