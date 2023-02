Mars beboet omdat twee medewerkers in vat chocolade zijn gevallen

In de VS is Mars Wrigley beboet vanwege een incident waarbij twee personeelsleden in een vat chocolade zijn gevallen. Het bedrijf moet ruim 14.500 dollar (zo'n 13.500 euro) betalen aan de Amerikaanse autoriteiten.

Het incident gebeurde in juni vorig jaar in een fabriek in het stadje Elizabethtown in de staat Pennsylvania. Twee medewerkers vielen tijdens onderhoudswerk in een vat dat voor de helft was gevuld met chocolade. De twee werden uit hun benarde positie bevrijd door het vat aan de onderkant open te snijden. Beide medewerkers zijn naar een ziekenhuis gebracht.